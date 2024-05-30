На Харківщині чоловік вдарив знайомого ножем: 5 років позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів Чугуївської окружної прокуратури Харківської області Полтавський апеляційний суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі 56-річному чоловіку, якого визнано винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у приватному будинку в селі Михайлівка на Чугуївщині 2 січня 2023 року обвинувачений посварився зі своїм знайомим.

Словами вирішити конфлікт їм не вдалось. Фігурант схопив кухонний ніж та вдарив товариша ножем у грудну клітину. На щастя, чоловік вижив.

Правоохоронці затримали зловмисника. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні він визнав свою вину.

Вироком Машівського районного суду Полтавської області чоловіка визнано винним та йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75, 76 КК України його звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

Не погодившись з вказаним вироком, прокурор подав апеляційну скаргу, мотивуючи її тим, що суд при призначенні покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 121 КК України, у тому числі із застосуванням ст. 75 КК України, не в повному обсязі врахував, що чоловік вчинив тяжке кримінальне правопорушення проти життя та здоров’я особи, не врахував обставини вчинення кримінального правопорушення.

21 травня 2024 року Полтавським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора, вирок суду першої інстанції скасовано та постановлено новий вирок, яким призначено зловмиснику покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Вирок апеляційного суду набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости