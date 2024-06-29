На Харківщині жінка отримувала пенсію померлої родички: поліція викрила зловмисницю

Жінка близько двох років отримувала пенсію матері, яка померла.

Загалом вона незаконно заволоділа грошима у сумі майже 80 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Слідством встановлено, що у квітні 2022 року жінка поховала свою 81-річну матір та отримала свідоцтво про її смерть.

Зловмисниця не повідомила органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії та, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки, продовжувала отримувати її кошти.

Шахрайські дії зловмисниця здійснювала з травня 2022 року по грудень 2023 року. Таким чином їй вдалося незаконно отримати близько 80 тисяч гривень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили 54-річну місцеву мешканку.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости