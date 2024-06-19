На Харківщині наркоторговку відправили за ґрати

Шість років за ґратами проведе жінка, яка збувала наркотики на Красноградщині в Харківській області. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у 2020 році безробітна жінка створила Телеграм-канал, через який збувала метадон. «Товар» вона зберігала у себе вдома у с. Піщанка Красноградського району.

Щоб «прорекламувати бізнес», фігурантка писала назву свого каналу на будівлях у населених пунктах Красноградщини.

Після повідомлень «клієнтів» вона залишила їм «закладки» у визначених місцях, за що отримувала гроші.

У судовому засіданні зловмисниця свою вину не визнала. Вона розповіла, що у вересні 2019 року товариш залишив їй посилку. Обвинувачена не знала, що в ній знаходиться. Згодом знайомий помер від передозування. Вона відкрила посилку та побачила, що там наркотики. Зловмисниця стверджує, що наркотичні засоби вона не збувала.

Однак доказів, наданих стороною обвинувачення, виявилось достатньо для винесення Красноградським районним судом Харківської області обвинувального вироку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 44-річну жінку в незаконному зберіганні з метою збуту та у збуті наркотичних засобів (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Їй призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости