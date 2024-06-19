На Харківщині перед судом постане жінка, яка підтримувала дії окупантів

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка підтримувала та виправдовувала дії окупантів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисницею виявилася 42-річна мешканка міста Валки Богодухівського району.

Вона робила публікації на особистих сторінках у соціальних мережах «Фейсбук» та «ВКонтакте», на яких була зображена символіка комуністичного тоталітарного режиму.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисниці поліцейські вилучили мобільний телефон, з якого здійснювались публікації.

Слідчі відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області та оперативного супроводу СБУ повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 1 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости