На Харківщині працівниця центру зайнятості перейшла на бік ворога: жінці заочно оголосили підозру

Жителька Вовчанська, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну була начальником одного з відділів Вовчанської районної філії Харківського обласного центру зайнятості, під час захоплення міста збройними силами рф перейшла на бік ворога. 40-річна жінка очолила так званий «Волчанский районный филиал Харьковского областного центра занятости».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Маючи релевантний досвід роботи і навички, зрадниця займалась плануванням роботи окупаційної установи, організовувала проведення консультацій, забезпечувала підготовку та подання звітності. Також підозрювана проводила навчання для підлеглих працівників, роз’яснювала російське законодавство та слідкувала за його дотриманням на підприємствах і установах, розташованих на окупованій території.

Крім того, зрадниця вирішувала питання щодо соціального захисту населення, контролювала надходження відрахувань на випадок безробіття та слідкувала за коректним веденням баз даних, у яких містились особисті дані місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости