На Харківщині правоохоронці провернули аферу із закупівлею неякісних бронежилетів

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо двох посадовців правоохоронного органу з Харківської області та двох комерсантів, яких Бюро у взаємодії з ДВБ Нацполіції викрило на афері зі закупівлі бронежилетів низької якості.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними ДБР, посадовці узгодили оборудку з приватною фірмою ще до початку офіційного тендеру на закупівлю бронежилетів. Для того, аби у торгах взяло участь якомога менше продавців, їх зобов’язали мати декілька сертифікатів відповідності.

Попри це, на торги заявилося чотири фірми. Посадовці відхилили інші пропозиції та обрали потрібну фірму, яка надала підроблений протокол випробування бронежилетів.

Як наслідок, управлінням правоохоронного органу було придбано 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам та створювали небезпеку життю.

Наразі всі 120 бронежилетів вилучені з користування, а на суму поставки накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків.

Дві посадові та дві цивільні особи обвинувачуються у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости