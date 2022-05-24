На Харківщині розслідують убивство волонтера, його автівку розстріляв російський танк

Поліція Харківщини задокументувала смерть 38-річного волонтера Володимира Котенка із села Мала Рогань, автівку якого 15 березня росіяни розстріляли з танка.

Про це відділ комунікації поліції Харківської області повідомляє в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Як розповіла мати 38-річного волонтера Ольга Котенко, вранці 15 березня її син Володимир разом з другом поїхали машиною до села з гуманітарною допомогою. У районі селища Елітне вони зустрілися з колоною російських танків. Один з танків приблизно з 15 метрів вистрілив в машину волонтерів. Автівка зайнялася. Друг якимось дивом врятувався, а Володимир загинув", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що батьки, дізнавшись про смерть сина, прорвалася на місце події та знайшли машину, від якої майже нічого не лишилося.

"На узбіччі і в машині ми з чоловіком знайшли шматки тіла сина, зібрали їх у мішки і несли за плечима. Потім місцеві жителі у Вільхівці дали тачку, на якій ми ще 15 кілометрів везли останки", - розповіла правоохоронцям Ольга Котенко.

Під час окупації у населеному пункті не працювали ритуальні служби, а кладовище було заміноване, тому батьки поховали сина на городі.

Зафіксували поліцейські Харківщини також смерть іншого жителя Малої Рогані 51-річного Валерія Кота.

"Коли закінчилися обстріли, син вийшов з погреба подивитися, що коїться, і загинув. Товариші знайшли його через деякий час біля воріт. В домі тіло пролежало чотири дні, після чого його захоронили", - розповів батько загиблого.

На думку правоохоронців, причиною смерті Валерія, стало кульове поранення. Слідчі зафіксували на вхідних дверях сліди від автоматичної стрілецької зброї. Крім того, на тілі загиблого виявлені ушкодження, схожі на кульові поранення. З метою встановлення причин смерті тіло буде направлено на експертизу. В ході огляду території приватного будинку правоохоронці виявили залишки ракетного озброєння рф, які власник вилучив з даху свого домоволодіння. Речовий доказ також буде направлено на експертизу.

Слідчі та криміналісти ГУНП в Харківській області разом зі співробітниками Харківської обласної прокуратури провели огляд місць події та зібрали всі необхідні докази для подальшого відкриття кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, російських загарбників із с. Мала Рогань вибили у важких боях наприкінці березня військові 92-ї бригади, сили НГУ та добровольчі загони.

Источник: ukrinform.ua

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