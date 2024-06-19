На Харківщині судитимуть чоловіка, який зарізав власного батька

Перед судом постане житель Харківщини, який зарізав власного батька. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Трагічна подія трапилась в с. Шатівка Лозівського району. За даними слідства, 26 березня цього року обвинувачений, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, перебував в гостях у свого батька. Чоловіки разом вживали алкоголь. Між ними виникла суперечка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На суд обвинувачений очікує, перебуваючи під вартою. Обвинувальний акт направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Агентство Телевидения Новости