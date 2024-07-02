На Харківщині судитимуть псевдоволонтера, який ошукав військовослужбовця ЗСУ

Житель Харківської області ошукав військового ЗСУ: взяв 30 тис. грн на неіснуючий квадрокоптер та зник. Зловмисника викрито, справу скеровано до суду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Житель міста Лозова Харківської області в листопаді 2022 року випадково зустрівся зі своїм знайомим, який є військовослужбовцем ЗСУ. У ході розмови захисник повідомив, що є потреба в квадрокоптері для виконання завдань під час бойових дій.

25-річний чоловік швидко «зорієнтувався» та зазначив, що займається волонтерською діяльністю і може допомогти в цьому. В ході подальшого листування в месенджері він розказав, що має в наявності коптер і, щоб отримати його, необхідно переказати передоплату в розмірі 30 тисяч гривень.

Військовослужбовець, довіряючи знайомому, скинув йому гроші на банківську картку, після чого той перестав виходити на зв’язок, привласнивши вказану суму.

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК України).

Агентство Телевидения Новости