На Харківщині та Київщині діяло угруповання, яке «заробило» на ухилянтах понад 40 млн гривень
СБУ нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.
Крім того, вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.
Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.
Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.
Вартість таких «послуг» становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти «заробили» понад 40 млн у гривневому еквіваленті.
Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних до «схеми».