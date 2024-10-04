На Харківщині та Київщині діяло угруповання, яке «заробило» на ухилянтах понад 40 млн гривень

СБУ нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Крім того, вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.

Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти «заробили» понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних до «схеми».

Агентство Телевидения Новости