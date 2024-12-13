На Харківщині виявили продавця наркотиків: чоловіку «світить» до восьми років позбавлення волі

Чоловік продавав психотропні речовини під час особистої зустрічі з покупцями.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У порушника вилучили близько 60 грамів амфетаміну, вартість якого за цінами «чорного ринку» складає близько 49 тисяч гривень.

Припинили протиправну діяльність зловмисника працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області спільно зі слідчим відділу поліції №3 (м. Дергачі) ХРУП № 3, під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури, за участю полку поліції особливого призначення та кінологічного центру ГУНП в Харківській області.

Поліцейські встановили, що займався розповсюдженням психотропних речовин «A-PVP» та амфетаміну на території Харківської області чоловік з передмістя Харкова. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили понад 60 полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною амфетамін, пусті полімерні зіп-пакети, електронні ваги тощо.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости