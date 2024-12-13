На Харківщині виявили продавця наркотиків: чоловіку «світить» до восьми років позбавлення волі
Чоловік продавав психотропні речовини під час особистої зустрічі з покупцями.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
У порушника вилучили близько 60 грамів амфетаміну, вартість якого за цінами «чорного ринку» складає близько 49 тисяч гривень.
Припинили протиправну діяльність зловмисника працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області спільно зі слідчим відділу поліції №3 (м. Дергачі) ХРУП № 3, під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури, за участю полку поліції особливого призначення та кінологічного центру ГУНП в Харківській області.
Поліцейські встановили, що займався розповсюдженням психотропних речовин «A-PVP» та амфетаміну на території Харківської області чоловік з передмістя Харкова. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили понад 60 полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною амфетамін, пусті полімерні зіп-пакети, електронні ваги тощо.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.