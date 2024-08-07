На Харківщині викрито ще двох «спеціалістів», які працювали в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річному чоловіку та 56-річній жінці за фактами колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканці Балаклії під час силового захоплення міста збройними силами рф добровільно працевлаштувались до окупаційної адміністрації.

Так, у червні 2022 року 42-річний чоловік обійняв посаду «старшого інспектора-чергового», уклавши відповідний трудовий договір. Він відповідав за належний стан технічних засобів, які забезпечували обмеження доступу сторонніх осіб до приміщень адміністрації, а також налагоджував електро- і водопостачання.

Друга підозрювана у серпні 2022 року стала «специалистом эксплуатации ЖКХ» у так званому «Балаклейском территориальном управлении Военно-гражданской администрации Изюмского района». Колаборантка збирала дані щодо доріг, які підлягали ремонту, а також брала участь у розробці плану «благоустрою» спільно з вищим керівництвом.

Після деокупації фігуранти залишились мешкати у Балаклії. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили їм про підозру.

Агентство Телевидения Новости