На Харківщині вночі п’яна жінка-водій намагалася відкупитися від поліції

Водійка з ознаками алкогольного сп’яніння пропонувала патрульним неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вночі на стаціонарному посту, патрульні зупинили автомобіль Nissan для перевірки. Під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд.

Кермувальниця відмовилась проходити відповідний огляд на місці та вирішила пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість жінки.

Інспектори повідомили водійці, що відносно неї будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Кермувальниця, своєю чергою, почала пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США за «За не притягнення до відповідальності».

На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку її діям нададуть слідчі.

Патрульні відсторонили водійку від керування та склали на неї адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости