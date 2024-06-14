На Харківщині у Вовчанську затримано поплічника окупантів: передавав дані про ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Вовчанська за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Вовчанська, маючи стійкі антиукраїнські погляди, добровільно налагодив зв’язок з представником російської спецслужби, якому надалі передавав інформацію про місця дислокації Сил оборони і переміщення військової техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, обвинувачений відслідковував рух військової техніки ЗСУ, вивідував місця знаходження пунктів тимчасового базування підрозділів аеророзвідки, розташованих на території Вовчанська та в його околицях. У ході особистих бесід з односельцями намагався з’ясувати наявність оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ.

Разом з цим обвинувачений фіксував наслідки російських обстрілів по об’єктах цивільної інфраструктури, вивідуючи точні місця влучань. Зібрані дані зловмисник передавав ворогу у текстових повідомленнях.

Чоловіка затримано у Вовчанську. Під час обшуку в обвинуваченого виявлено знаряддя злочину — телефон, у якому містяться повідомлення про місцезнаходження та переміщення сил та засобів ЗСУ, які він передавав представнику російської спецслужби.

За клопотанням прокурора чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Ворожого поплічника судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости