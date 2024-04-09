На Харківщині за колабораціонізм заочно судитимуть «дільничного» з Вовчанська

На Харківщині 28-річний житель села Вовчанські Хутори переїхав до окупованого на той час Вовчанська, де обійняв посаду «участкового уполномоченного полиции» у незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Псевдоправоохоронець з «Волчанского райотдела внутренних дел Управления министерства внутренних дел Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области» проводив незаконні обшуки у людей та складав процесуальні документи у відповідності до російського законодавства. За роботу на ворога він отримував заробітну плату в російських рублях.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости