На Харківщині затримали браконьєра з сітками та рибою

4 квітня під час патрулювання поліцейські затримали 40-річного жителя села Новоолександрівка Куп’янського району: в багажнику автівки чоловік перевозив мішки з рибою, гумовий човен та заборонені знаряддя вилову риби.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські вилучили сітки, човен та 110 одиниць різних видів риб, серед яких карась, товстолоб, щука та інші.

Загальна вартість спричинених державі збитків складає близько 180 тисяч гривень.

За даним фактом відкрите кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

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