На Харківщині затримали квартирного крадія
На Ізюмщині поліцейські викрили чоловіка, причетного до квартирної крадіжки.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зловмисником виявився 21-річний житель району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
В липні невідомий вибив двері та проник до квартири в місті Ізюм, що належить місцевому мешканцю. З помешкання зловмисник викрав телевізор і ноутбук.
Співробітники кримінальної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець.
Речові докази вилучені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Слідчі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
Поліцейські встановлюють причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.