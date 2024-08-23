На Харківщині затримали квартирного крадія

На Ізюмщині поліцейські викрили чоловіка, причетного до квартирної крадіжки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисником виявився 21-річний житель району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

В липні невідомий вибив двері та проник до квартири в місті Ізюм, що належить місцевому мешканцю. З помешкання зловмисник викрав телевізор і ноутбук.

Співробітники кримінальної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець.

Речові докази вилучені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Слідчі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські встановлюють причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости