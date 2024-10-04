На Харківщині затримали прибічницю рф, яка працювала у відділі «культури, молоді і спорту» при окупантах

Співробітники СБУ повідомили про підозру 56-річній жінці, яка під час тимчасової окупації російськими військами Куп’янського району Харківської області добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що на початку серпня 2022 року колаборантка підписала трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Згідно з цим договором вона отримала посаду «виконуючої обов’язки спеціаліста територіального управління (Дворічанського) відділу культури, молоді і спорту» у незаконній адміністрації.

Зокрема, обіймаючи псевдопосаду, зловмисниця займалась матеріально-побутовим забезпеченням відділу, а також здійснювала облік літератури українського видавництва.

Крім цього, ворожа поплічниця брала участь в організації масових заходів на окупованих територіях, які були спрямовані на підтримку дій та рішень держави-агресора.

Після деокупації зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та притягли до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

За матеріалами СБУ фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости