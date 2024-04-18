На Харківщині затримали водія шкільного автобуса, який під час окупації возив окупантів на ротацію до Бєлгорода

Служба безпеки затримала на Харківщині ще одного колаборанта: 59-річний водій шкільного автобуса з селища Козача Лопань після захоплення громади працював на окупантів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Бєлгорода та у зворотному напрямку. Для «рейсів» колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір’ї власного помешкання. Також він перевозив з росії зброю та боєприпаси для окупаційних угруповань рф, які воювали на передовій під Харковом.

Перед «виїздом» він перефарбував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу Сил оборони, загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння.

При цьому зловмисник після деокупації району переховувався у сусідньому селищі і тим самим намагався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За матеріалами Служби безпеки затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости