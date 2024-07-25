На Харківщині затримано двох наркоторговців: продавали психотропи

Поліцейські Харківщини повідомили про підозру двом зловмисникам у збуті наркотичних речовин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Житель селища Панютине продавав на території Лозівського району особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Вартість одного зіп-пакету становила 450 гривень. Такою ж діяльністю займався мешканець села Домаха. Він збував наркозалежним мешканцям району метадон за ціною 100 гривень за одну пігулку.

Викрили протиправну діяльність зловмисників працівники сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції.

24 липня правоохоронці провели обшуки в помешканнях 30 і 50-річних зловмисників. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости