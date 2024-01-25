На кордоні з Румунією піймали двох харків’ян

У ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, прикордонникам Мукачівського загону вдалося зупинити групу порушників на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Яблунівка».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Перевіряючи надану оперативниками інформацію, наряд зупинив неподалік від села Велятино транспортний засіб, яким батько із сином, жителі міста Хуст, перевозили шістьох чоловіків – двох жителів Херсонщини, двох жителів Харківщини, одного жителя Київщини та одного закарпатця.

За надання послуг переправлення в Румунію з кожного свого «підопічного» ділки планували отримати від 5 до 8 тисяч доларів США.

Для з’ясування обставин правопорушень та складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», затриманих доставили до прикордонних підрозділів.

Крім того, щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Наразі з метою встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону вивчають усі обставини.

Агентство Телевидения Новости