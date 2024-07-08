На кордоні з Румунією виявили порушника під сидінням авто: харків’янка вивозила свого нареченого

Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса.

Про це повідомляє ДПСУ.

Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією.

Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок.

Сподівання виявилися марними. Ба більше, тепер за спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність, а от його коханій – кримінальна.

Агентство Телевидения Новости