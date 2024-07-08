08.07.2024 15:57
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На кордоні з Румунією виявили порушника під сидінням авто: харків’янка вивозила свого нареченого
Харківʼянка вирішила приховати свого нареченого за спинками задніх сидінь Мерседеса.
Про це повідомляє ДПСУ.
Аби все виглядало максимально правдиво – посадила позаду ще й бабусю з мамою. Така картина постала перед очима прикордонного наряду у пункті пропуску з Румунією.
Водійка, напевно, сподівалася, що її чоловіка не розгледять поміж спідниць її родичок.
Сподівання виявилися марними. Ба більше, тепер за спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка чекає адмінвідповідальність, а от його коханій – кримінальна.