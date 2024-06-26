На Одещині затримали рекордну кількість порушників кордону

Прикордонники Подільського загону спільно з оперативниками Південного регіонального управління ДПСУ ліквідували ще один канал незаконного переправлення українців через кордон. У селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили «кортеж» у складі чотирьох мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком з водієм та пасажиром.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як було встановлено, збір «клієнтів» ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення – чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км.

Наразі тривають слідчі дії, транспортні засоби та предмети, що можуть бути доказом протиправної діяльності, вилучені.

Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України. Щодо «клієнтів» незаконної подорожі складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Агентство Телевидения Новости