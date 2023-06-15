На Салтівці патрульні затримали «наркозакладника»

14 червня під час патрулювання Салтівського району Харкова до екіпажу патрульних звернувся громадянин. Він розповів, що бачив чоловіка, який щось закопував та знімав на мобільний телефон.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

На вулиці Чукотській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Побачивши правоохоронців, він почав бігти. Поліцейські наздогнали та затримали громадянина.

«Під час спілкування з чоловіком з’ясувалося, що він з собою 20 згортків з наркотичними речовинами, які він розповсюджує шляхом так званих «закладок». Також громадянин погодився вказати близько 50 місць, де він вже залишив подібні згортки», – йдеться у повідомленні.

Для подальшого встановлення обставин події та проведення необхідних слідчих дій, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости