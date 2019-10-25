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На Южном вокзале в Харькове произошел взрыв: погиб мужчина (видео)

На Южном вокзале в Харькове произошел взрыв.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, мужчина подорвал себя гранатой

Свидетели происшествия  пишут, что мужчина подорвал себя гранатой на ЖД вокзале.

По словам очевидцев, место происшествия огорожено. На месте работает полиция.

Как сообщается, в результате взрыва мужчине оторвало голову, она лежит на асфальте.

Также на место выехала съемочная группа АТН.

Все обстоятельства ЧП высяняются.


Агентство Телевидения Новости

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