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На Южном вокзале в Харькове произошел взрыв: погиб мужчина (видео)
На Южном вокзале в Харькове произошел взрыв.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, мужчина подорвал себя гранатой
Свидетели происшествия пишут, что мужчина подорвал себя гранатой на ЖД вокзале.
По словам очевидцев, место происшествия огорожено. На месте работает полиция.
Как сообщается, в результате взрыва мужчине оторвало голову, она лежит на асфальте.
Также на место выехала съемочная группа АТН.
Все обстоятельства ЧП высяняются.
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