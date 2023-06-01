Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:21
Просмотров: 120

Обманював людей, пропонуючи допомогу: на Харківщині судитимуть чоловіка

Обманював людей, пропонуючи допомогу: на Харківщині судитимуть чоловіка

Шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень та доставки товарів під час масштабних бойових дій на Харківщині: судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по квітень минулого року харків’янин систематично наживався на горі мирних мешканців. Так, він повідомляв людям, що працює віддалено та займається як організацією перевезення людей з гарячих точок Харківщини, так і доставкою продуктів харчування, ліків, палива та продажем генераторів.

«Добродій» спілкувався з потерпілими через різні месенджери під вигаданим нікнеймом.

Люди, перебуваючи у складних ситуаціях через війну, переводили на банківську картку шахрая гроші, так і не отримавши жодної допомоги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 