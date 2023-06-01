Обманював людей, пропонуючи допомогу: на Харківщині судитимуть чоловіка

Шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень та доставки товарів під час масштабних бойових дій на Харківщині: судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по квітень минулого року харків’янин систематично наживався на горі мирних мешканців. Так, він повідомляв людям, що працює віддалено та займається як організацією перевезення людей з гарячих точок Харківщини, так і доставкою продуктів харчування, ліків, палива та продажем генераторів.

«Добродій» спілкувався з потерпілими через різні месенджери під вигаданим нікнеймом.

Люди, перебуваючи у складних ситуаціях через війну, переводили на банківську картку шахрая гроші, так і не отримавши жодної допомоги.

Агентство Телевидения Новости