Одержимий фейками путін підбурює інших до створення ще більшої брехні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон вважає, що путін одержимий дезінформацією та фейками. Бо відображають його глибоке переконання, що люди не володіють власними думками та повноваженнями, а їхні погляди є винятково продуктом маніпуляцій або з боку його спецслужб, або іноземних.

- Сумна правда полягає в тому, що зараз путін напевно може вже заощадити собі трохи грошей, – пише Чемпіон.

Коли у вас є такі люди як Трамп, Маск або Найджел Фарадж із Великої Британії, щоб розпалювати соціальні конфлікти та поширювати дезінформацію «в ім’я свободи слова», кому потрібна операція «Доппельгангер»?

Чемпіон вважає, що російські операції впливу реальні, але є і власні проблеми. Наші вітчизняні веб-сайти, ведучі ток-шоу, блогери та політики зараз створюють більше фальшивих новин, теорій змови та підбурювання до насильства, ніж росія коли-небудь могла б придумати.

Джерело: https://t.me/spravdi/41516

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