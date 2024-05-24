Кримінал
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Оголошено підозру трьом жителькам Харківщини, які влаштувалися на роботу до окупантів

Оголошено підозру трьом жителькам Харківщини, які влаштувалися на роботу до окупантів

Поліцейські Харківщини оголосили про підозру трьом жінкам, які добровільно працювали у незаконно створеному органі окупаційної влади.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жительки міста Куп’янськ влаштувалися на роботу в так зване «управлєніє пєнсіонного фонда Харьковськой області». На займаних посадах жінки займалися організацією пенсійного забезпечення на окупованих територіях відповідно до законодавства держави-агресора.

Слідство встановило, що 39 і 61-річні місцеві мешканки займалися складанням документів, брали участь у формуванні списків пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від держави-агресора.

40-річна працівниця незаконного органу вела реєстр отримувачів (пенсіонерів) матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупаційної влади.

Жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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