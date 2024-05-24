Оголошено підозру трьом жителькам Харківщини, які влаштувалися на роботу до окупантів

Поліцейські Харківщини оголосили про підозру трьом жінкам, які добровільно працювали у незаконно створеному органі окупаційної влади.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Жительки міста Куп’янськ влаштувалися на роботу в так зване «управлєніє пєнсіонного фонда Харьковськой області». На займаних посадах жінки займалися організацією пенсійного забезпечення на окупованих територіях відповідно до законодавства держави-агресора.

Слідство встановило, що 39 і 61-річні місцеві мешканки займалися складанням документів, брали участь у формуванні списків пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від держави-агресора.

40-річна працівниця незаконного органу вела реєстр отримувачів (пенсіонерів) матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупаційної влади.

Жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости