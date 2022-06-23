Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 88

Окупанти вкрали найбільшу в Україні СЕС – українські ЗМІ

Окупанти вкрали найбільшу в Україні СЕС – українські ЗМІ

Окупанти демонтували та викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію під Токмаком у Запорізькій області.

Про це повідомили місцеві жителі.

За їхніми словами, сонячні панелі розбирали, пакували та вивозили протягом тривалого часу.

СЕС 50 МВт «Тоkmak Solar Energy» біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні. Її площа – 96 га – близько 100 футбольних полів. Потужність станції складала 50 МВт.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лідер Китаю війну в Україні продовжує називати «українською кризою»
Сегодня 09:36    1
Росія починає платити за санкції: експерти оцінили втрати різних галузей в РФ
Сегодня 09:25    36
Казахстан отказался от российских денег и инвесторов
Сегодня 08:41    79
На россиян в Германии заводят дела о нарушении санкций
Сегодня 08:30    76
Отношение к России в демократических странах можно охарактеризовать как очень плохое.
Сегодня 08:20    82
Несколько харьковских поездов задерживаются из-за аварии: список
Сегодня 08:16    128
Українські військові почнуть навчання на німецьких реактивних системах залпового вогню Mars II
Сегодня 08:10    87
Німецька допомога: уряд та громадяни (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    94
Поліція відкрила майже 250 справ за незаконні дії з гуманітаркою
Сегодня 07:53    95
Бізнес шукає нових працівників (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:37    106
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 