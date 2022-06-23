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Окупанти вкрали найбільшу в Україні СЕС – українські ЗМІ
Окупанти демонтували та викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію під Токмаком у Запорізькій області.
Про це повідомили місцеві жителі.
За їхніми словами, сонячні панелі розбирали, пакували та вивозили протягом тривалого часу.
СЕС 50 МВт «Тоkmak Solar Energy» біля Токмака - це найбільша сонячна електростанція в Україні. Її площа – 96 га – близько 100 футбольних полів. Потужність станції складала 50 МВт.
Источник: elektrovesti.net