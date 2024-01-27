Ошукала пенсіонерку на 18 тисяч гривень: поліція затримала злодійку

Поліцейські відділу поліції № 1 ХРУП № 2 викрили одну з жінок, причетну до скоєння злочину.

Нею виявилася 43-річна уродженка Харківської області, раніше судима за вчинення майнових злочинів, повідомляє поліція Харківської області.

До потерпілої додому прийшли дві невідомі жінки та запропонували обміняти гроші старого зразка на нові. Пенсіонерка погодилась, а після уходу жінок виявила, що гроші не справжні.

25 січня до поліції звернулась 81-річна жінка. Вона повідомила, що її ошукали та обманом заволоділи 18000 гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости