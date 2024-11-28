Підпалював на Харківщині релейні шафи Укрзалізниці – судитимуть молодика

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Лозівської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування стосовно юнака за фактами вчинення диверсій і замаху на них (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений – мешканець селища Близнюки, який навчається у місцевому ліцеї.

За даними слідства, через месенджер «Телеграм» на молодика, якому на той момент було 17 років, вийшов чоловік, який запропонував підзаробити. «Роботодавець» поставив задачу – підпалювати релейні шафи Укрзалізниці на території Лозівського району за грошову винагороду.

Куратор проінструктував обвинуваченого, як саме треба діяти. Однією з умов співпраці було обов’язкове надсилання фото, що шафа дійсно знищена.

У середині серпня цього року молодику вдалось підпалити кілька релейних шаф, однак під час чергової «робочої зміни» підпалювача затримали правоохоронці. Попередньо встановлено, що молодик був завербований спецслужбами рф для дестабілізації ситуації в регіоні.

На суд молодик очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости