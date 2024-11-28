У Харкові діяла агентурна група російського гру, яка готувала схрони для ворожих ДРГ

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки (гру), яка діяла у Харкові. Зловмисники облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, у такий спосіб фігуранти мали створити «запас» для інших агентів і диверсантів рф для підривної діяльності в регіоні. За інструкцією воєнної розвідки рф зловмисники робили схрони переважно у лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок своєму російському куратору.

Також агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від окупантів.

«До складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та дружина одного з них – усі жителі Харкова. Фігуранти потрапили у поле зору агресора через колишнього «беркутівця», який втік до рф ще до початку повномасштабної війни і почав працювати на окупантів», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини групи і затримала всіх трьох її учасників у Харкові. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським гру, а також бойові гранати РГД-5.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости