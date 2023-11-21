П’ять років тюрми – за півсотні злочинів: у Харкові засудили крадія

У Харкові чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, маючи не зняту та непогашену судимість, протягом січня-липня 2021 року скоїв близько 50 крадіжок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поле діяльності зловмисника було досить широким. Він проникав до квартир потерпілих у різний спосіб, зокрема розбивав вікна, зламував замки, та виносив звідти ювелірні вироби, годинники та інші цінні речі. Також зловмисник вчинив низку крадіжок з припаркованих автомобілів. Його «здобиччю» були сумки потерпілих з грошовими коштами, відеореєстратори, мобільні телефони та інша техніка.

Крім того, крадій неодноразово проникав до колекторів та зрізав кабелі електрозв`язку, що належать АТ «Укртелеком», після чого втікав з місця злочину.

Загальна сума завданих збитків складає близько 250 тис. грн.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка у крадіжках та замаху на крадіжки (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі вирок суду набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости