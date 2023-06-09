Подвійне вбивство під час окупації села на Чугуївщині: «народним дружинникам» загрожує довічне ув’язнення

У березні 2022 року під час окупації села Хотімля Чугуївського району група осіб організувала власний орган – «народну дружину». До неї увійшли колишній працівник правоохоронного органу та троє місцевих мешканців. Вони «боролись» з крадіжками у селі та проводили з односельчанами «роз’яснювальну роботу».

Наприкінці березня «дружинникам» стало відомо про те, що жінка та чоловік нібито вчинили крадіжку. Взявши телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, чоловіки пішли до них чинити «правосуддя».

Спочатку обвинувачені побили чоловіка та жінку до напівпритомного стану, а потім відтягнули їх тіла до місцевої водойми та зіштовхнули у воду.

Потерпілі намагались вибратись на берег, але зловмисники не дали їм врятуватись: вони почали кидати в голови людей важкі шматки бетону.

Довівши «покарання» до кінця, переконавшись, що чоловік та жінка померли, зловмисники пішли з місця злочину.

Експравоохоронець та ще один зловмисник втекли на територію країни-агресора. Їм повідомлено про підозру заочно та оголошено у розшук. Двох їхніх спільників у середині березня правоохоронці затримали в порядку ст. ст. 208, 615 КК України. Нині обидва перебувають під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Чугуївського міського суду Харківської області обвинувальний акт щодо зловмисників за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід – ТУ ДБР у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости