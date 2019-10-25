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Погибший в результате стрельбы на Клочковской был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата РФ Вороненкова

Погибший в результате стрельбы на Клочковской был свидетелем по делу об убийстве экс-депутата РФ Вороненкова

В Харькове неизвестные устроили стрельбу возле супермаркета. СМИ пишут о покушении на соратника террориста Жилина

 В Харькове во время стрельбы возле супермаркета погиб свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает медиапроект "Решетки" на своей странице в Facebook.

"В перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", - заявил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

По данным СМИ, летом 2017 полиция задержала Владимира Борохове вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем, которого подозревают в пособничестве в убийстве Дениса.

В то же время адвокат Лося отметил, что погибший Борох был осведомлен о деталях организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

К тому же сообщается, что Борох был "правой рукой" Георгия Исакова - соратника террориста Жилина, который входил в ряды террористической организации "Оплот". 2016 он вместе с двумя соучастниками был осужден в Харькове до пяти лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы за "законом Савченко".

Напомним, 23 марта 2017 года на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в Киеве  произошла перестрелка . Вследствие нее  был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненкова . Также злоумышленник ранил охранника експолитика, однако тот успел выстрелить в ответ и ранил убийцу - 28-летнего уроженца Севастополя, который жил в Днепре, Павла Паршова. Он умер в больнице  от ранений, нанесенных охранником Вороненкова.

Паршов находился в розыске с 2011  за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. Екснардеп Антон Геращенко отметил, что убийца Вороненкова в начале 2015

Агентство Телевидения Новости

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