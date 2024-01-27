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Поліція Харкова виявила факт неналежного виконання жінкою батьківських обов’язків

Поліція Харкова виявила факт неналежного виконання жінкою батьківських обов’язків

26 січня до поліції надійшла інформація від мешканців будинку у селищі Жуковського щодо 34-річної жінки, яка веде асоціальний спосіб життя та ухиляється від виконання своїх батьківських обовʼязків. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

26 січня до ювенальних поліцейських надійшла інформація від мешканців будинку у селищі Жуковського щодо 34-річної жінки, яка веде асоціальний спосіб життя та ухиляється від виконання своїх батьківських обовʼязків.

У квартирі, де мешкають двоє півторарічних дітей, правоохоронці виявили антисанітарні умови. Малеча мала занедбаний та хворобливий вигляд.

В ході перевірки повідомлення встановлено, що умови мешкання хлопчика і дівчинки не придатні для дітей, матір не доглядає за малечею, не забезпечує їм повноцінне харчування та веде асоціальний спосіб життя.

Раніше з матірʼю неодноразово проводилася відповідна профілактична робота, однак жінка ігнорувала рекомендації та вимоги щодо виконання своїх батьківських обовʼязків.

Працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей прийняли рішення про вилучення малюків з сімʼї.

Вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за не виконання своїх батьківських обовʼязків.

Агентство Телевидения Новости

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