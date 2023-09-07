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Поліція Харківщини вилучила близько півтори тисячі пачок цигарок на 70 тисяч гривень

Поліція Харківщини вилучила близько півтори тисячі пачок цигарок на 70 тисяч гривень

Виявили та припинили нелегальну торгівлю підакцизними товарами співробітники відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції.

5 серпня правоохоронці провели перевірку торгового закладу у Барвінківській територіальній громаді та вилучили близько 1500 пачок цигарок, що продавалися без марок акцизного збору, повідомляє поліція Харківської області.

Щодо продавця складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зібрані матеріали направлені до суду.

Агентство Телевидения Новости

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