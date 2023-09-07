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Поліція Харківщини вилучила близько півтори тисячі пачок цигарок на 70 тисяч гривень
Виявили та припинили нелегальну торгівлю підакцизними товарами співробітники відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції.
5 серпня правоохоронці провели перевірку торгового закладу у Барвінківській територіальній громаді та вилучили близько 1500 пачок цигарок, що продавалися без марок акцизного збору, повідомляє поліція Харківської області.
Щодо продавця складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зібрані матеріали направлені до суду.