Поліція Харківщини встановила нові епізоди злочинів вчителя фізкультури, який розбещував учнів

Ґвалтівнику-педофілу, який розбещував своїх учнів, повідомили про підозру у нових епізодах. Підозрюваний переховувався в Почаївській Лаврі, де його й затримали.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

На вчителя фізкультури правоохоронці вийшли після того, як одна з жертв, школяр розповів про насильство, коли виїхав з родиною за кордон. Тоді хлопцеві було 13 років.

«Педагог примушував дитину до орального сексу. Подробиці – огидні. А зізнатися в тому, що вчитель його ґвалтував, хлопець наважився лише під час візиту до психолога в Європі», – написав Болвінов.

Після того, як поліція оприлюднили інформацію про цей випадок, до правоохоронців звернулися й інші жертви зловмисника. Тепер в матеріалах справи – події 1999 року, тоді підозрюваний працював тренером у футбольному гуртку. Майже одразу після розголосу з’ясувалося, що збоченець, все життя працюючи з дітьми, роками розбещував своїх учнів і вихованців.

Поліція має свідчення кількох вже дорослих чоловіків, який в дитинстві зазнали насильства від цього футбольного тренера.

Слідчі звертаються до тих, хто став жертвою цього підозрюваного в дитинстві з проханням повідомити про злочини.

«Ми готові прийняти всі заяви про ці злочини, попри те, коли відбулося насильство. Злочинець має отримати покарання, не мовчіть та не приховуйте те, що сталося. Зі свого боку гарантую тактовну та компетентну взаємодію зі слідчими та повну анонімність», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости