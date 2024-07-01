Понад 30 протоколів за нетверезе водіння склали харківські патрульні за два дні

За минулі вихідні харківські патрульні опрацювали 552 виклики та виявили 32 водіїв з ознаками сп’яніння

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Також патрульні виявили трьох громадян, які мали при собі наркотичні речовини.

Протягом суботи та неділі зафіксовано 442 адмінправопорушення, з яких 342 — за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 35 пішоходів за порушення ними ПДР.

Агентство Телевидения Новости