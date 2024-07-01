Кримінал
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Понад 30 протоколів за нетверезе водіння склали харківські патрульні за два дні

Понад 30 протоколів за нетверезе водіння склали харківські патрульні за два дні

За минулі вихідні харківські патрульні опрацювали 552 виклики та виявили 32 водіїв з ознаками сп’яніння

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Також патрульні виявили трьох громадян, які мали при собі наркотичні речовини.

Протягом суботи та неділі зафіксовано 442 адмінправопорушення, з яких 342 — за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 35 пішоходів за порушення ними ПДР.

Агентство Телевидения Новости

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