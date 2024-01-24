Порушення правил торгівлі алкоголем та цигарками: на Харківщині виявили порушників правил торгівлі

На Харківщині поліцейські вилучили понад 2 тисячі пачок цигарок та 90 літрів алкоголю.

Днями під час патрулювання Зміївської та Слобожанської громад Чугуївського району поліція виявила 5 фактів порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, повідомляє поліція Харківської області.

З торговельних закладів дільничні офіцери поліції сектору превенції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП № 3 вилучили 2215 пачок цигарок та 90 літрів алкоголю.

Щодо правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їм загрожують штрафи, розміри яких визначить суд.

Агентство Телевидения Новости