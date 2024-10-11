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Працювала на окупантів на Харківщині: СБУ виявила чергову поплічницю рф

Працювала на окупантів на Харківщині: СБУ виявила чергову поплічницю рф

Співробітники Служби безпеки зібрали доказову базу на чергову ворожу поплічницю.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Правоохоронці виявили «співробітницю народної міліції», яка пішла на співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації міста Ізюм.

На початку серпня 2022 року 38-річну жінку призначили на посаду «помічника оперативного чергового чергової частини відділення поліції № 2 управління внутрішніх справ» в окупаційній адміністрації.

Щоб влаштуватись до незаконного правоохоронного органу жінка виконала всі необхідні для цього дії, а саме: пройшла співбесіду та здійснила оформлення документів, необхідних для зайняття посади.

На цій посаді зловмисниця забезпечувала контрольно-пропускний режим на вході до будівлі зазначеного органу та допомагала так званому «оперативному черговому». Окрім цього, жінка приймала та розглядала усні заяви від місцевих жителів, а також вела облік явки своїх земляків, які начебто порушували встановлений агресором правопорядок.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости

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