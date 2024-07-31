Правоохоронці Харківщини затримали торговця зброєю в сусідній області

Поліцейські Харківщини встановили, що у червні житель Дніпропетровської області продав кулемет MG-34, а у липні – кулемет MG-42 часів Другої світової війни. Таким чином чоловік «заробив» близько 100 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Порушник шукав покупців у мережі інтернет та відправляв «товар» через поштового перевізника.

Викрили та припинили злочинну діяльність жителя Дніпропетровської області оперативники Ізюмського районного управління поліції, Управління карного розшуку, за силової підтримки полку поліції особливого призначення.

29 липня на підставі ухвали суду поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки в Дніпропетровській та Полтавській областях, в результаті яких вилучили зброю та інші речові докази.

Того ж дня 60-річному зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Працівники поліції перевіряють зловмисника на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області.

Агентство Телевидения Новости