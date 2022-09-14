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Правоохоронці вилучили докази функціонування «російської поліції» в Ізюмі

Правоохоронці вилучили докази функціонування «російської поліції» в Ізюмі

Прокурори вилучили докази функціонування так званої «поліції» у Ізюмі, що була створена представниками рф під час окупації.

14 вересня прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими другого слідчого відділу теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, у рамках кримінального провадження за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), провели обшуки у псевдовідділі поліціі, створеному представниками РФ під час окупації міста Ізюм.

Під час обшуку виявлено докази того, як окупанти намагались створити «поліцію» на захопленій території. Зокрема, вилучено: книги обліку чергування так званих «поліціянтів», списки осіб, які займали фейкові посади, матеріали звернення громадян про вчинення злочину до псевдополіції, нормативно-правові акти РФ, печатки і штампи російського зразку тощо.

Агентство Телевидения Новости

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