Про нову підозру повідомлено ексміністру енергетики та вугільної промисловості України

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля та зміну раніше повідомленої підозри ексміністру енергетики та вугільної промисловості України.

Їм інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових.

Із 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 підписано з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

За дорученням підозрюваних укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно «списували» кошти.

Через їх дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн надходжень.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости