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Продавав стартові пакети російського оператора під час окупації Харківщини: судитимуть чоловіка

Продавав стартові пакети російського оператора під час окупації Харківщини: судитимуть чоловіка

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Обвинувачений отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.

Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень 2022 року, до деокупації населеного пункту.

Також встановлено, що чоловік активно намагався переконати інших мешканців міста у необхідності підтримувати дії держави-агресорки та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Наразі обвинувачений переховується від правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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