Публічно підтримував окупантів в інтернеті: харків’янин постане перед судом

Новобаварською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, в тому числі повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, проросійськи налаштований харків’янин активно ділився своїми поглядами в інтернеті.

У забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» чоловік поширював дописи, у яких прославляв «освободителей» і схвально відгукувався про загарбницькі дії рф на територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

В одному з репостів містилось наступне формулювання: «Пусть знают все, что русский вечен! И русский дух неистребим!!».

Проведена семантико-текстуальна експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань харківʼянина.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено техніку і пристрої з доказами протиправної діяльності, а також «збірку» антиукраїнських віршів, записаних від руки, та «конспекти» з характеристиками різних видів ракет.

Обвинуваченого судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова.

Йому загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости