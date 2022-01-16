Пытались вскрыть платежный терминал: полиция расследует обстоятельства проникновения в магазин в Слободском районе

Следователи открыли уголовное производство по факту порчи имущества магазина в Слободском районе Харькова: неизвестные разбили стекло входной двери магазина и повредили находившийся в помещении платежный терминал, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сегодня в отдел полиции №2 Харьковского райуправления полиции №1 поступило заявление о том, что ночью в период с 03:00 до 04:00 неизвестные повредили двери магазина по улице Молочной.

На месте полицейские также обнаружили повреждение находившегося в магазине платежного терминала.

Следователем по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются лица, причастные к указанному уголовному правонарушению.

Агентство Телевидения Новости