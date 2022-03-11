Путін наказав допомогти «добровольцям із Близького Сходу» потрапити до «зони бойових дій» в Україні

Президент Росії Володимир Путін наказав допомогти «добровольцям із Близького Сходу» дістатися «в зону бойових дій» на території України. Так він відреагував на заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу, який повідомив на засіданні Радбезу РФ, що для участі у «визвольному русі» до угруповань «ДНР» і «ЛНР» готові приєднатися близько 16 тисяч осіб.

«Якщо ви бачите, що є люди, які хочуть на добровільній основі, тим більше не за гроші, приїхати та надати допомогу людям, які живуть на Донбасі, – ну що ж, треба піти їм назустріч і допомогти їм перебратися до зони бойових дій», – відповів російський президент.

Путін аргументував своє рішення тим, що «західні спонсори України, українського режиму, не приховують цього, вони це роблять відкрито, нехтуючи будь-якими нормами міжнародного права».

Російський президент також схвалив пропозицію Шойгу передати угрупованням «ДНР» і «ЛНР» засоби протиповітряної оборони і протитанкові ракетні комплекси, а також трофейну українську і західну зброю, у тому числі комплекси Javelin і Stinger.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомило про плани Росії відправити на війну в Україні сирійських найманців. Стверджувалося, що йдеться про бійців із досвідом ведення боїв у міських умовах.

Источник: radiosvoboda.org

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