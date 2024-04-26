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Радів приходу окупантів: на Харківщині викрито чергового прихильника рашистів

Радів приходу окупантів: на Харківщині викрито чергового прихильника рашистів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Палким шанувальником «руського миру» виявився шляховий майстер одного з відокремлених підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ Укрзалізниця. Дізнанням встановлено, що в період захоплення збройними силами рф Куп’янщини чоловік, перебуваючи в селищі Шевченкове, публічно радів російським загарбникам.

Колаборант «перевзувся» і пішов на роботу до так званого «ГП «Купянская железная дорога». Чоловік агітував і своїх колег працювати на ворога, ставлячи у приклад самого себе.

Мало того, підозрюваний стверджував, що «при росії краще жити» і марив про високі заробітні плати, які нібито забезпечить держава-агресорка.

Наразі шанувальника «руського миру» викрили українські правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости

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