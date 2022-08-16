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рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО

рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО

Фейковый «верховный суд днр» собирается устроить судилище и присудить смертную казнь хорвату, британцу и шведу.

Роспропаганда публикует их имена:

Матиас Густавссон (Швеция)

Векослав Пребег (Хорватия)

Джон Хардинг (Британия).

Их обвиняют в "участии в качестве наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти".

Также судилище угрожает еще двоим британцам.

#оккупация #рашисты #судилище #пленные

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1103

Новости портала «Весь Харьков»

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