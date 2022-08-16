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рф угрожает смертной казнью троим иностранцам, находящимся в плену в ОРДЛО
Фейковый «верховный суд днр» собирается устроить судилище и присудить смертную казнь хорвату, британцу и шведу.
Роспропаганда публикует их имена:
Матиас Густавссон (Швеция)
Векослав Пребег (Хорватия)
Джон Хардинг (Британия).
Их обвиняют в "участии в качестве наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти".
Также судилище угрожает еще двоим британцам.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1103